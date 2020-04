Poussé par une ivrogne, un jeune commerçant renversé par un véhicule à hauteur de Hyacinthe Thiandoum

A l’heure où tout le monde désertait les rues pour cause de couvre-feu, un ressortissant guinéen a été heurté accidentellement après que la victime a été poussée par une femme vagabonde et ivrogne, habituée des faits.



La récidiviste a failli ôter la vie au commerçant aux environs de 19 heures 30 minutes, lundi dernier à Grand Yoff. Marchant tranquillement sur le trottoir, un jeune homme âgé d’une trentaine d’années a été poussé par une personne. Plus de peur que de mal. La victime s’est fracturé la jambe.



Tabassée par une foule en colère, la disciple de Bacchus a été sauvée, selon le journal Le témoin qui rapporte les faits, par un policier en moto. « Je ne suis pas folle, je suis plus lucide que vous. Vous voulez me manger » disait l’ivrogne en pleurs. informés, les sapeurs-pompiers se sont transportés sur les lieux aux environs de 19 h 55 minutes pour évacuer la victime à l’hôpital.