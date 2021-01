Pr Adama Kane: « Il a été décrit dans la covid-19 des cas d’anomalies pouvant entrainer des morts subites »

Le Professeur Adama Kane, cardiologue et enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a rappelé qu’il a été « décrit dans la covid-19 des cas d’anomalies pouvant entrainer des morts subites ». Ce, après que des morts subites ont installé la psychose chez les Sénégalais durant la semaine.



« Il a été décret dans la covid-19 des cas d’anomalies qui peuvent entrainer des morts subites, comme une myocardie. Mais, je ne peux pas vous dire que ces morts (constatées récemment au Sénégal) sont liées à la covid-19 », a expliqué Pr Kane, dans un entretien avec L’Observateur.



Lorsqu’il y a une mort subite, selon le Pr Kane, il faut faire une autopsie pour voir la cause. Et ce n’est pas rare de trouver dans une population avec des facteurs de risque, des morts d’origine cardiaque, expliqué le cardiologue, ajoutant que « le plus souvent, c’est le cœur qui est la cause ».



Pour les décès des gens suite à un malaise, le Professeur Adama Kane, a fait savoir que c’est lié au retard de prise en charge. « Souvent on essaie d’amener le malade au lieu de la prendre en charge sur place. On l’amène vers une structure de santé alors que ce n’est pas ce qu’il faut faire ».



Quand il y a un arrêt cardiaque, explique le Professeur, le cœur s’est arrêté. Tant que l’on fait le massage cardiaque, la circulation va se faire, le temps que le médecin arrive. Il faut que les gens soient capacités en sauvetage », a-t-il plaidé.