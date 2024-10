Practical Action Afrique de l’Ouest : 10 ans au service de la résilience climatique

L’Organisation non gouvernementale Practical Action en Afrique de l’Ouest œuvre aux côtés des communautés vulnérables pour les aider à s’adapter et se préparer face aux inondations. Son ambition est de faire de la résilience un mode de vie au Sénégal. À l’occasion de son 10ᵉ anniversaire, célébré ce jeudi 17 octobre à Dakar, l’ONG a dressé le bilan de ses actions et exploré de nouvelles opportunités pour relever les défis futurs.



« Cela fait 10 ans que nous développons des projets innovants et investissons dans ces communautés pour faciliter leur adaptation et renforcer leur résilience face aux changements climatiques. Ce qui est crucial pour nous aujourd’hui, c’est de définir les priorités pour les 10 années à venir. Cela nécessitera des engagements forts et des collaborations avec nos partenaires techniques, financiers, ainsi qu’avec les communautés avec lesquelles nous travaillons », a déclaré Edwin Obiero, Directeur de Practical Action Afrique de l’Ouest.



Alioune Ndiaye, Chargé des programmes en agriculture et résilience climatique au sein de l'ONG, a ensuite fait le point sur les différentes initiatives menées au cours de la décennie. « Nous avons réalisé plusieurs actions dans différents domaines. Par exemple, en matière de résilience climatique, nous avons mis en œuvre diverses stratégies pour réduire les risques. Depuis 2021, nous menons un projet sur la résilience communautaire face aux inondations. Nous avons investi dans des activités de prévention des risques d’inondation », a-t-il souligné.



Selon M. Ndiaye, ces efforts se concrétisent par le renforcement des capacités des communautés, l’amélioration des systèmes d’alerte et la diffusion de messages d’alerte reçus de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM). « Nous soutenons également les communautés avec des initiatives spécifiques pour atténuer les risques d’inondation. En matière d’énergie, nous menons un projet au Burkina Faso, axé sur l’accès à l’énergie dans les zones rurales. L’objectif est de dresser un bilan de ces réalisations et de réfléchir aux actions futures », a-t-il conclu.