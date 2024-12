"Pratiques frauduleuses" : la BAD exclut la Compagnie sénégalaise de travaux publics de ses marchés pour une durée de 12 ans

Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, le 9 décembre 2024, avoir conclu un accord de règlement négocié avec la Compagnie sénégalaise de travaux publics (CSTP). Cet accord met un terme aux procédures de sanctions engagées contre l’entreprise pour pratiques frauduleuses.



En conséquence, la CSTP est exclue des marchés financés par la BAD pour une période de douze (12) mois à compter du 10 décembre 2024, indique Libération, dans sa parution de ce mardi. Cette décision fait suite à une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD, qui a révélé que l'entreprise avait soumis des certificats d'achèvement falsifiés dans le cadre d'un appel d'offres. Ce dernier concernait la construction et l'équipement de bâtiments annexes dans le cadre du projet du Parc des technologies numériques, incluant notamment un centre de données, un incubateur pour entreprises TIC, et des bureaux administratifs.



Selon le journal, les investigations ont confirmé que ces certificats d’achèvement, prétendument liés à des travaux réalisés par la CSTP, étaient falsifiés. Cette découverte a motivé la sanction imposée à l’entreprise.



Durant la période d’exclusion, la CSTP ne pourra participer à aucun projet financé par le groupe de la BAD. Elle sera également tenue de collaborer pleinement avec le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, ainsi qu’avec les autorités judiciaires et réglementaires des pays membres de la BAD. Une fois la sanction levée, l’entreprise devra mettre en œuvre un programme de conformité à l’intégrité, en accord avec les directives de la BAD, pour être éligible à de futurs projets financés par l’institution.



Le projet du Parc des technologies numériques vise à positionner le Sénégal comme un hub technologique de référence en Afrique de l’Ouest. Cette infrastructure de pointe a pour objectif d’attirer des investissements dans les TIC, de stimuler l’innovation, de promouvoir l’externalisation des processus d’affaires, et de créer des emplois dans l’économie numérique. À terme, ce projet ambitionne de contribuer significativement au développement socioéconomique du Sénégal et de la région.