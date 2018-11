Premier Forum francophone de Dakar: le numérique au cœur de l’événement

La première édition du Forum francophone de Dakar a été lancée ce jeudi par Abdoulaye Bibi Baldé, qui a salué la pertinence du thème choisi pour ce forum. Selon lui, « ce thème est en droite ligne avec la politique numérique du Sénégal, qui repose sur la ‘’stratégie numérique Sénégal 2025’’ avec comme conclusion le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal ».



Poursuivant ses propos, il a indiqué : « ce forum s’inscrit dans la dynamique de l’engagement des chefs d’Etats à affermir la francophonie, à travers la promotion de l’éducation, de la formation de l’économie et de la culture lors du 17ème sommet de la francophonie tenue en Arménie. »



Quant à M. Mbaye Thiam, président du comité scientifique du forum, il a salué les efforts et les personnes qui ont œuvré pour la tenue de cet événement avant de souligner la place de leader qu’occupe le Sénégal au sein de la francophonie.



Selon lui, le forum tournera autour de cinq axes : « information média communication et numérique, éducation formation et numérique, créativité culture et identité face au numérique, système de santé, solidarité et numérique et enfin les échanges la productivité et l’économie numérique »



Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre qui a enregistrée la présence des représentants de plus de 50 pays membres de la francophonie, des étudiants et des acteurs de la télécommunication.