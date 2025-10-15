Premier Forum national du Livre et de la Lecture : le Président Diomaye Faye présidera la cérémonie d’ouverture ce jeudi

Le Président Bassirou Diomaye Faye présidera le jeudi 16 octobre 2025 la cérémonie d’ouverture du Forum national du Livre et de la Lecture et recevra le même jour, le Livre blanc sur le Massacre de Thiaroye, a annoncé le gouvernement lors du Conseil des ministres du mercredi 15 octobre 2025.



Abordant la question de la promotion du livre et de la lecture, le chef de l’Etat rappelle que le « livre reste un moyen capital de renforcement des connaissances, de la culture générale et de l’éducation des élèves et apprenants ».



Réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture

Il a rendu un vibrant hommage aux différentes générations d’écrivains et acteurs du livre qui ont fortement contribué à la « préservation de la mémoire et à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel du Sénégal ».



Dans ce cadre, il a initié la tenue du premier (1er) Forum national du Livre et de la Lecture dans l’esprit de promouvoir le développement du livre et de la lecture, mais également d’accentuer la création littéraire sénégalaise et de- mandé la consolidation d’une économie du Livre par la valorisation des langues et œuvres nationales.





Le président de la République a également exprimé son attachement à la réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture sur l’étendue du territoire national, mais aussi à la relance des Nouvelles Editions africaines du Sénégal, ainsi qu’à la poursuite du projet de réécriture de l’Histoire générale du Sénégal.

