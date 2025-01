Premier League : Amad Diallo joue encore les sauveurs avec un triplé

Manchester United est passé de la débâcle au miracle. Très, très mal embarqués lors de la réception d’une séduisante équipe de Southampton, pourtant lanterne rouge, les Red Devils ont été sauvés du précipice par Amad Diallo (3-1). Le jeune ivoirien de 22 ans a sonné la révolte dans les dernières minutes, inscrivant un triplé pour offrir une victoire loin d’être méritée à son club.



Le scénario est cruel pour les Saints, qui ont vraiment montré de belles choses pendant une bonne partie du match. Après trois défaites de suite à Old Trafford, Manchester United se donne un peu d’air. Mais il n’y a pas de quoi fanfaronner.



Manchester United peut remercier Amad Diallo. Auteurs d’une prestation indigente, sans rythme, sans réelle conviction, les Red Devils allaient tout droit vers une déconvenue qui aurait fait sérieusement tâche : une défaite face à Southampton, dernier du championnat au destin quasi scellé. Le pire ? Il n’y aurait rien eu à redire, tant les Saints ont fait bonne figure, quand les Mancuniens ont été désespérants.



Pour preuve, Andre Onana a été le premier gardien à s’illustrer dans cette partie, qui plus est à plusieurs reprises. Il a été solide face à Kamaldeen Sulemana, qui a fait vivre un cauchemar à Leny Yoro (12e). Puis a été héroïque avec une double parade face à Tyler Dibling et Mateus Fernandes (28e).



Une forme de logique a donc été respectée quand Southampton a ouvert le score. Sur un corner bien tiré, le ballon a rebondi sur Manuel Ugarte après une légère déviation de Dibling (0-1, 43e).



Onana a ensuite évité le pire, toujours face à Dibling (43e). On attendait alors une vraie réaction de Manchester United au retour des vestiaires. Il y a eu un peu de mieux, par intermittence. Il y a surtout eu de la suffisance, à l’image de ce centre d'Alejandro Garnacho très mal repris par Antony, entré à la pause (59e).



Diallo s’est occupé de tout

On ne voyait vraiment pas comment les hommes de Ruben Amorim pouvaient s’en sortir, tant ils se montraient incapables d’emballer le match, face à un adversaire qui ne baissait pas les bras. Et puis Diallo s’est réveillé.



La pépite de Manchester United a réveillé Old Trafford en égalisant, avec réussite puisqu’il a profité d’un contre favorable (1-1, 82e). Ce but a eu le mérite de galvaniser l’Ivoirien et de donner un soupçon d’élan aux Red Devils.



Il n’empêche, c’est Diallo qui s’est occupé de tout dans les ultimes instants. Après une accélération sur la gauche, il a sollicité un une-deux, superbe, avec Christian Eriksen, pour s’offrir un doublé (2-1, 90e).



Il a enfin réussi son pressing sur Taylor Harwood-Bellis, coupable d’un mauvais contrôle, pour sceller le succès avec un triplé (3-1, 90e+4). Manchester United s’en sort plus que bien, et il y a encore du boulot pour retrouver une vraie confiance. Mais, au moins, Diallo est une satisfaction.





