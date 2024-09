Premier League : Chelsea évite le piège Bournemouth et retrouve le chemin de la victoire (0-1)

Très poussif notamment en première période, Chelsea a tout de même réussi à s’imposer face à Bournemouth qui avait créé la sensation lors de la dernière journée contre Everton. Avec un Nicolas Jackson inefficace devant le but, l’équipe dirigée par Enzo Maresca va subir pratiquent les meilleures occasions. Tavernier touche la barre après seulement trois minutes de jeu avant que son coéquipier Evanilson ne manque un penalty à la 37e.



Chelsea a ainsi dû attendre la 86e minute pour faire la différence grâce à l’international tricolore Christopher Nkunku entré à la place de Jackson.





Servi par Jadon Sancho, l’ancien du RB Leipzig bat le gardien et permet ainsi aux Blues de gagner leur premier match de ce mois de septembre après le nul concédé lors de la dernière journée. Chelsea affiche 7 points en quatre journées et continue de se battre pour les places européennes.