Premier League : Chelsea laisse échapper de précieux points contre Everton

Sans Lukaku, Werner ou encore Hudson-Odoi (en plus du blessé Chilwell), tous testés positifs à la covid-19 avant la rencontre, Chelsea recevait Everton dans le cadre de la 17e journée de Premier League avec la ferme intention de maintenir la pression sur Liverpool et Manchester City, ses deux concurrents directs dans la lutte pour le titre.



Avec Pulisic en pointe, les Blues se sont d'abord cassés les dents sur la défense des Toffees malgré une nette domination à la pause. Il a fallu attendre la 70e minute et le but de Mount pour enfin voir le champion d'Europe prendre les commandes de ce match. Ça n'a pas duré longtemps car Branthwaite a rapidement égalisé (74e) et permis à son équipe d'aller chercher le point du nul à Stamford Bridge (1-1). Chelsea conserve sa 3e place mais possède désormais 4 points de retard sur City, le leader du championnat.