Premier League : Chelsea tenu en échec à Southampton

Pour la 25eme journée de championnat, Southampton recevait Chelsea. Les Saints restaient sur cinq défaites de suite en championnat tandis que les hommes de Thomas Tuchel, eux, avaient enchaîné 5 victoires de suite. Le technicien allemand décidait encore de se passer d’Hakim Ziyech et alignait son attaque type de ces derniers matches : Werner, Abraham, Mount.



La première période a été en la faveur de Southampton qui ouvrait même le score à la demi-heure de jeu. Un but signé de la nouvelle recrue Takumi Minamino (1-0, 33e) alors que les Blues avaient du mal à créer du jeu. Au retour des vestiaires, Chelsea mieux dans son match égalisait rapidement. Mason Mount obtenait et transformait un penalty (1-1, 54e). L'Anglais réalisait une belle deuxième période. Malgré quelques petites occasions de part et d’autre, le score ne bougera plus. Chelsea reste 4ème mais peut voir West Ham et Liverpool passer devant ce week-end.



Footmercato