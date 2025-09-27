Premier League : Crystal Palace bat Liverpool, Ismaila Sarr buteur

Crystal Palace a infligé à Liverpool sa première défaite de la saison en Premier League (2-1), ce samedi lors de la 6ᵉ journée. Déjà vainqueurs des Reds en Community Shield, les Eagles ont confirmé leur supériorité face aux hommes d’Arne Slot.



De retour de blessure, Ismaila Sarr a rapidement ouvert le score (1-0, 9e). Les Reds ont cru arracher un point grâce à une égalisation en fin de match (1-1, 87e). Mais dans les ultimes instants, Eddie Nketiah a libéré Selhurst Park d’une superbe volée du gauche (2-1, 90+8e).



Avec ce succès, Crystal Palace reste la seule équipe invaincue du championnat et grimpe à la 2ᵉ place avec 12 points, derrière Liverpool (15 pts), toujours leader.