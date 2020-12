Premier League: Everton-Manchester City reporté: plusieurs joueurs de City positifs

En raison de multiples cas de coronavirus dans les rangs de Manchester City, le match de Premier League entre Everton et les Citizens, prévu ce lundi soir (21h), a été reporté à une date ultérieure. "Après la dernière série de tests Covid-19, le club a déclaré un certain nombre de cas positifs, en plus des quatre déjà signalés le jour de Noël, explique City dans un communiqué.



La sécurité de la bulle étant compromise, le virus risquait de se propager davantage au sein de l'équipe, du personnel et potentiellement au-delà.

Sur la base de conseils médicaux avisés, la Premier League, en consultation avec les deux clubs, a décidé de reporter le match.



RMC Sport