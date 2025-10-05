Premier League : Everton d’Iliman Ndiaye et Gana Guèye renverse Crystal Palace d’Ismaïla Sarr

Fin d’invincibilité pour Crystal Palace ! Le club d’Ismaïla Sarr s’est incliné ce dimanche face à Everton de Gana Guèye et Iliman Ndiaye (1-2), lors de la 7e journée de Premier League.
À domicile, les Eagles avaient pourtant pris l’avantage grâce à Muñoz (37e), bien servi par Ismaïla Sarr. Mais les Toffees ont réagi en seconde période : Iliman Ndiaye a égalisé sur penalty (76e) avant que Jack Grealish n’offre la victoire à Everton dans les arrêts de jeu (90e+3).
Cette première défaite met fin à la belle série d’invincibilité de Crystal Palace, désormais 6e au classement, tandis qu’Everton grimpe à la 8e place.
À domicile, les Eagles avaient pourtant pris l’avantage grâce à Muñoz (37e), bien servi par Ismaïla Sarr. Mais les Toffees ont réagi en seconde période : Iliman Ndiaye a égalisé sur penalty (76e) avant que Jack Grealish n’offre la victoire à Everton dans les arrêts de jeu (90e+3).
Cette première défaite met fin à la belle série d’invincibilité de Crystal Palace, désormais 6e au classement, tandis qu’Everton grimpe à la 8e place.
Autres articles
-
Liga : le FC Barcelone s’écroule contre Séville (4-1)
-
Mondial 2026 : Pape Thiaw exhorte à la concentration et assure que « rien n’est encore joué »
-
Liga : Pape Gueye et Villareal sombrent face au Real Madrid
-
Foot : Chelsea fait chuter Liverpool, Arsenal reste leader de Premier League
-
Turquie : Mbaye Diagne s’offre un doublé, Mbaye Niang buteur et passeur en Süper Lig