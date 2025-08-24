Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Premier League : Iliman Ndiaye inscrit son nom dans l’histoire des stades d’Everton



Iliman Ndiaye inscrit une nouvelle page dans l’histoire d’Everton. L’attaquant sénégalais est entré dans la légende en étant à la fois l’auteur du dernier but des Toffees à Goodison Park et du tout premier au Hill Dickinson Stadium, le nouveau stade du club.

Ce dimanche, il a encore marqué les esprits en contribuant à la victoire d’Everton (2-0) face à Brighton lors de la 2e journée de Premier League.

Une performance de haut niveau qui confirme la montée en puissance d'Iliman Ndiaye sur les pelouses anglaises.
Dimanche 24 Août 2025 - 19:27


