Premier League: Leeds surprend Leicester

Leicester (3e), privé de Jamie Vardy et Wilfred Ndidi, et où le Français Nampalys Mendy était aligné en milieu de terrain devant l'ancien Stéphanois Wesley Fofana, n'a pas tardé à montrer, face à Leeds (12e), son ambition de s'emparer de la deuxième place de la Premier League.



Une partie animée

Dès la 13e minute, les hommes de Brendon Rodgers ouvraient la marque par Harvey Barnes, parti de son camp et après un relais avec James Maddison. Mais 127 secondes plus tard, Stuart Dallas égalisait à l'issue d'un contre, servi par Patrick Bamford (15e). La partie restait animée avec deux buts refusés pour hors-jeu, l'un pour Ayoze Perez (20e), le remplaçant de Vardy, l'autre pour le Polonais de Leeds Mateusz Klich (31e), sans oublier des arrêts décisifs de Kasper Schmeichel face à Raphinha (33e) et de son homologue français Illan Meslier devant Barnes (35e).



Après une première période où l'équipe de Marcelo Bielsa se montrait la plus entreprenante, la seconde était moins enlevée et plus équilibrée jusqu'à cette frappe puissante de Bamford et son onzième but de la saison en championnat (70e). Dans sa cage, Meslier faisait le job face à la réaction de Leicester par Perez puis Mendy (76e). Des interventions capitales avant le coup de grâce porté par Jack Harrison, sur une nouvelle passe décisive de Bamford, qui confortait le succès de Leeds (84e).



Avec ce revers à domicile (1-3), Leicester, qui restait sur une série de sept matchs sans défaite en Premier League, voit s'éloigner les deux Manchester dans la course au titre. Les Foxes pourraient même perdre leur troisième place si Liverpool s'impose ce dimanche à West Ham (17h30). Leeds reste 12e.



L’Equipe