Liverpool a eu un peu chaud en fin de match à cause d’une erreur de son gardien de but Adrian dans les 10 dernières minutes. Alors que les Reds menaient 2-0 grâce à Mané et Firminho, le remplaçant d’Alisson dans les buts a permis aux Saints de revenir dans le match. Heureusement pour lui et Liverpool, Southampton n’a pu revenir.