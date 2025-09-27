Premier League : Manchester United encore battu à Brentford

En alternant le tiède et le froid, Manchester United ne parvient pas à se montrer digne de son statut cette saison. Sur la pelouse de Brentford, pour la sixième journée de Premier League, les Red Devils espéraient bien pouvoir enchaîner une seconde victoire consécutive et enfin respirer un peu. Malheureusement pour eux et leurs fans, rien ne s’est passé comme prévu.

La faute, notamment à Igor Thiago. Souvent blessé la saison dernière, l’ancien attaquant du Club Bruges a inscrit son premier doublé en Premier League, et de quelle manière. Parti à la limite du hors-jeu, il a d’abord envoyé un boulet de canon dans les buts adverses pour ouvrir le score (8e). Quelques minutes plus tard, il a doublé la mise en traînant à la bonne place après un arrêt d’Altay Bayindir, toujours préféré à Senne Lammens (20e).

Dos au mur, Manchester United n’a jamais abandonné et a cru pouvoir revenir. D’abord, grâce à Benjamin Sesko, auteur, sur sa troisième tentative lors d’une même action, de son premier but en Premier League (26e).

Ensuite, grâce à son capitaine, Bruno Fernandes, mais celui-ci a loupé un penalty pour la seconde fois cette saison (84e). En fin de rencontre, les locaux ont même rajouté une cerise sur leur gâteau du jour via une lourde frappe de Mathias Jensen lors d’un contre éclair (90e + 6).

Tenant le score jusqu’au bout, Brentford a tenu une victoire importante (3-1) qui va lui permettre de récupérer quelques places au classement, remontant à hauteur de son adversaire qui n’arrive toujours pas à enchaîner les résultats positifs.

