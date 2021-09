Premier League : Sadio Mané à la quête de son 100e but

Après une victoire contre le Milan en Ligue des champions (3-2), l’équipe de Liverpool de Sadio Mané accueille cet après-midi (14 GMT) Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Une rencontre particulière pour l’attaquant de Liverpool, qui vise son 100e but avec les Reds.



L’international sénégalais avait inscrit son deuxième but de la saison contre Leeds lors de la 4e journée de la Premier League mais aussi son 99ème but, toutes compétitions confondues, sous le maillot de Liverpool. Sadio Mané égale Emmanuel Adebayor à la 3ème place du classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire du championnat anglais. Seuls Didier Drogba (104 buts) et Mohamed Salah (100 buts) font mieux que l’attaquant des « Lions ».



Il manque une réalisation à Sadio Mané pour atteindre la barre des 100 buts avec Liverpool, toutes compétitions confondues.