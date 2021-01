Premier League: Tottenham corrige Leeds (3-0) et revient sur le podium

En grande partie grâce à son duo Harry Kane-Heung-min Son, auteurs d'un but et d'une passe décisive chacun, le Tottenham de José Mourinho a largement battu (3-0) le Leeds de Marcelo Bielsa samedi et remonte à la troisième place de la Premier League.



Les Spurs reviennent sur le podium à quatre longueurs du duo de tête (Liverpool et Manchester United).