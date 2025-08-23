Premier League : Tottenham de Pape Matar Sarr déroule face à Manchester City

Brennan Johnson a ouvert le score après un contre éclair validé par la VAR (37ᵉ), avant que Joao Palhinha ne profite d’une énorme erreur du gardien James Trafford pour doubler la mise juste avant la pause (45+2ᵉ).

Avec cette première défaite de la saison, les Citizens vont donc déjà laisser partir leurs rivaux dans la course au titre, et notamment Tottenham de Pape Matar Sarr , leader de la Premier League en attendant les autres matchs de la journée.

Au cœur de cette démonstration collective, Pape Matar Sarr a livré une prestation de très haute volée au milieu de terrain. Il a été élu homme du match face aux Citizens.

Tottenham réussit un nouveau coup à l’Etihad. Les Spurs de Thomas Frank confirment leur excellent début de saison en s’imposant 2-0 face à Manchester City de Pep Guardiola.