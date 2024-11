Premier League : Tottenham de Pape Matar domine largement Aston Villa

Tottenham a largement dominé Aston Villa (4-1) ce dimanche pour le compte de la 10e journée de Premier League.



Les coéquipiers de Pape Matar Sarr ont renversé Aston Villa (4-1) grâce à une seconde période spectaculaire et aboutie dans son stade de Londres, où un doublé de Dominic Solanke notamment a fait la différence.



Les « Spurs » remontent à la septième place du classement après dix journées et empêchent leurs visiteurs, cinquièmes, de grimper sur le podium.



Aston Villa concède sa deuxième défaite de la saison en Premier League, la première depuis août (revers 2-0 contre Arsenal), et marque le pas : le club de Birmingham n’a remporté qu’un de ses cinq derniers matches de championnat.