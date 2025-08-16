Premier League : Tottenham en démonstration face à Burnley, Sunderland domine West Ham

De son côté, Sunderland, de retour parmi l’élite après 8 longues années d’attente et fort d’un mercato ambitieux, n’a pas tremblé face à West Ham. Les Black Cats se sont imposés 3-0 devant leur public, marquant déjà les esprits.

Enfin, Brighton semblait bien lancé dans sa saison en s’imposant contre Fulham grâce à un penalty transformé par O’Riley à la 55ᵉ minute, mais Rodrigo Muniz a égalisé dans le temps additionnel à la 97ᵉ (1-1).

Au classement provisoire, à prendre avec précaution car il ne s’agit que de la première journée, Sunderland pointe en tête, Tottenham occupe la deuxième place et Brighton se classe huitième.

Les résultats

Tottenham 3 - 0 Burnley : Richarlison (10e, 60e), Johnson (66e)

Sunderland 3 - 0 West Ham : Mayenda (61e), Ballard (73e), Isidor (90e+2)

Brighton 1 - 1 : Fulham O’Riley (55e)/ Rodrigo Muniz (90e+7)

Avec Footmercato

La Premier League a repris ses droits avec un Tottenham impressionnant face à Burnley (3-0). Les Spurs ont rapidement imposé leur rythme grâce à un Richarlison en grande forme : le Brésilien a ouvert le score dès la 10e minute avant de s’offrir un doublé magnifique à l’heure de jeu (60e). Johnson a enfoncé le clou peu après (66e), confirmant la supériorité des Londoniens qui démarrent leur saison sur une démonstration offensive et une victoire éclatante.