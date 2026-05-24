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Premier League : Tottenham se maintient, West Ham relégué en deuxième division



Premier League : Tottenham se maintient, West Ham relégué en deuxième division
Tottenham a sauvé sa place en Premier League grâce à une victoire cruciale (1-0) contre Everton ce dimanche lors de l'ultime journée de championnat. Ce succès des Spurs leur permet de décrocher la 17e place, premier siège non relégable, et condamne par la même occasion West Ham à la relégation.



Malgré une large victoire (3-0) face à Leeds au même moment, les Hammers terminent à la 18e place avec 39 points, soit deux longueurs de retard sur le club londonien, et quittent l'élite du football anglais 14 ans après leur remontée.
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Dimanche 24 Mai 2026 - 20:16


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