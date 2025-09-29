Premier League : West Ham et El Malick Diouf arrachent un nul face à Everton

En grande difficulté depuis le début de la saison, West Ham United, avec El Malick Diouf, pointe actuellement dans la zone de relégation après cinq journées de Premier League. Face à Everton, où évoluent Gana Gueye et Iliman Ndiaye, les Hammers avaient une belle opportunité de se rapprocher du haut de tableau. Rapidement, Keane a ouvert le score pour les Toffees (1-0, 18e).



Cependant, Everton n’a pas réussi à creuser l’écart et a été puni en seconde période : Bowen a inscrit une superbe frappe enroulée pour égaliser (1-1, 65e), permettant à West Ham de sauver un point précieux.



Avec ce résultat, West Ham reste 19ᵉ avec quatre points avant de se déplacer à Arsenal, tandis qu’Everton (9ᵉ, 8 pts) enchaîne un deuxième match nul consécutif avant d’affronter Crystal Palace d’Ismaila Sarr (3ᵉ, 12 pts).