Premier League : défait sur le fil à Brighton, Manchester United reste au pied du podium

À l’Amex Stadium, Manchester United s’est incliné sur le fil contre Brighton (0-1) à l’occasion d’un match en retard de la 28e journée de Premier League. Un résultat qui laisse les Red Devils au pied du podium. Les Seagulls sont désormais sixièmes.



Choc intéressant, ce jeudi soir, entre Brighton, huitième de Premier League, et Manchester United, quatrième au coup d’envoi. Séduisants dans le jeu, les hommes de Roberto De Zerbi voulaient confirmer leur éclatante victoire (6-0) face à Wolverhampton le week-end dernier. De son côté, la formation mancunienne espérait enchaîner un deuxième succès consécutif après Aston Villa pour récupérer la troisième place occupée par les Magpies. À l’Amex Stadium, les Red Devils s’organisaient en 4-2-3-1 avec Antony, Marcus Rashford et Anthony Martial sur le front de l’attaque. En face, les Seagulls optaient également pour un 4-2-3-1 où Julio Enciso soutenait un trio offensif composé de Facundo Buonanotte, Kaoru Mitoma et Danny Welbeck.



Si Antony se procurait la première situation de cette rencontre (2e), c’est bien Mitoma qui était tout proche d’ouvrir le score. Profitant d’une mauvaise transmission de Victor Lindelöf, l’ailier japonais se présentait seul face à David de Gea mais voyait finalement sa frappe détournée par… la tête du portier mancunien (4e). Dans la foulée de cette grosse frayeur, Brighton insistait et Mitoma brillait encore… Après plusieurs crochets, le numéro 22 des Seagulls armait une frappe croisée du droit mais sa tentative flirtait avec le montant des Red Devils (13e). Bousculés, à l’image de cette nouvelle tête de Webster (17e), les Mancuniens s’enhardissaient et se montraient (enfin) dangereux. Peu avant la demi-heure de jeu, Rashford éliminait Moises Caicedo et déclenchait une lourde frappe repoussée par Steele (28e).



Les Red Devils restent au pied du podium



À son tour, Antony s’essayait lui aussi et obligeait le dernier rempart des Seagulls à une nouvelle parade (29e). En difficulté dans le jeu, Manchester United se procurait d’autres situations. Après un bon une-deux avec Fred, Martial était, lui aussi, proche de l’ouverture du score mais Steele repoussait encore (39e). Juste avant la pause, Buonanotte et Enciso apportaient, à leur tour, le danger (45e, 45+2e). En vain. Dos à dos à la pause, les deux formations devaient se départager au retour des vestiaires. Pour autant, le rythme de cette rencontre diminuait et les fautes s’accumulaient. Peu en réussite dans cette soirée, Mitoma manquait une nouvelle occasion après une relance manquée de Diogo Dalot (55e). Très en vue, l’ailier de Brighton se signalait encore en offrant un joli centre à Welbeck mais ce dernier manquait sa reprise (58e).



Alerté sur la gauche des 16,50 mètres, Fernandes répliquait pour les Red Devils mais le Lusitanien butait sur Steele (68e). Si la tension montait d’un cran dans ce choc, Casemiro y allait, lui aussi, de sa tentative. Sans succès (74e). En fin de rencontre, Solly March s’offrait un festival mais sa frappe croisée limpide du gauche passait finalement proche du poteau opposé de David de Gea (86e). Mac Allister butait lui sur De Gea (90e). Tout comme Moises Caicedo (90+5e). Alors qu’on se dirigeait vers un score nul et vierge, Luke Shaw se rendait coupable d’une main dans la surface de réparation des Red Devils… Après vérification des images, Andre Marriner, l’arbitre de la rencontre, accordait un penalty aux locaux. Sans trembler, Alexis Mac Allister trompait De Gea (1-0, 90+9e) et offrait la victoire aux siens sur le fil (1-0). Avec ce résultat, Manchester United reste 4e, à deux longueur de Newcastle. De son côté, Brighton grimpe à la 6e place et revient à quatre longueurs de Liverpool.