Premier League : la nouvelle recrue Zirkzee offre la victoire à Manchester United

L’attaquant néerlandais Joshua Zirkzee, recruté cet été en provenance de Bologne, a permis sur le tard à Manchester United de disposer de Fulham (1-0) en ouverture du championnat d’Angleterre, vendredi en marquant pour sa première apparition officielle.



L’attaquant de 23 ans s’est vite fait adopter par Old Trafford : entré à l’heure de jeu, il a inscrit le but de la victoire à la 87e minute d’un match que sa nouvelle équipe dominait, sans parvenir à trouver la faille.



« Gagner ici pour mon premier match à domicile et marquer un but, ça ne pouvait pas être mieux », a savouré l’international néerlandais, recruté contre 43,4 millions d’euros selon les médias anglais. « C’est un sentiment incroyable, je ne peux pas l’expliquer », a-t-il souri devant la caméra de Sky Sports.



Le numéro 11 a décroché pour venir organiser l’attaque, orienté le jeu vers la droite avant d’aller dévier dans la surface de réparation un centre d’Alejandro Garnacho, lui aussi remplaçant au coup d’envoi.



L’entraîneur Erik ten Hag, privé de l’avant-centre danois Rasmus Hojlund (cuisse) pour ce premier match de la saison, avait débuté la rencontre sans attaquant de pointe.



Fulham a gâché

Les « Red Devils » ont parfois manqué de précision ou ont échoué devant Bernd Leno, le gardien allemand de Fulham qui s’est imposé face au capitaine Bruno Fernandes (29e, 34e) et sur une déviation dangereuse de Mason Mount (53e).



« Après dix, douze minutes, nous avons trouvé notre rythme de croisière et nous les avons maintenus sous pression », a commenté ten Hag au micro du diffuseur anglais. « Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions, je pense, et nous aurions dû marquer plus tôt. C’est la seule critique que j’ai à formuler à l’égard de l’équipe. »



Les visiteurs, saignants en contre-attaques, en ont gâché une énorme en seconde période, à deux contre un face à Harry Maguire (66e).



Les deux recrues estivales venues du Bayern Munich ont pris part à la rencontre : Noussair Mazraoui, comme titulaire à droite de la défense, et Matthijs de Ligt, entré dans l’axe à la 81e.





Avec Ouest France