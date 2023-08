Premier League : les arbitres de Manchester United-Wolverhampton privés de match le week-end prochain

L’affaire a fait un tel bruit en Angleterre que la direction de l’arbitrage ne pouvait pas laisser passer ça. L’équipe chargée d’arbitrer les débats entre Manchester United et Wolverhampton (1-0), rencontre entachée d’une décision très litigieuse dans le temps additionnel, avec un penalty oublié au détriment des Wolves, a été punie. L'arbitre principal, M. Simon Hooper, l'arbitre chargé du VAR Michael Salisbury et son assistant Richard West n’ont pas été retenus pour la deuxième journée de Premier League, rapporte la BBC.

"C'était un penalty flagrant"

Les trois hommes paient ce penalty qui n’a pas été accordé à Wolverhampton en dépit du visionnage de l’action par l’assistance vidéo, après une sortie manquée du gardien mancunien André Onana. Le directeur des arbitres de l’élite Jon Moss s’est excusé en personne auprès du club de Wolverhampton après le match, comme l’a raconté l’entraîneur des Wolves Gary O’Neil en conférence de presse, lundi soir.

"J'ai parlé à Jon Moss et il s'est excusé, il a dit que c'était un penalty flagrant et qu'il aurait dû être accordé, a déclaré O'Neil face à la presse. Cela m’a sans doute fait me sentir encore plus mal. Quand vous savez que vous aviez raison, vous vous sentez encore plus mal à l'idée de quitter un match sans rien avoir gagné." Furieux contre la décision de ne pas accorder un penalty à son équipe, O’Neil avait écopé d’un avertissement sur le terrain.

La BBC rappelle ce mardi que le chef des arbitres Howard Webb avait exprimé avant le coup d’envoi de la saison 2023-2024 son souhait d’éviter dans la mesure du possible les erreurs susceptibles de provoquer un emballement médiatique. Une ambition qui n'aura pas fait long feu.



RMC Sport









Les trois arbitres pointés du doigt à l'issue du match qui a opposé Manchester United et Wolverhampton (1-0), lundi soir, n'arbitreront pas le week-end prochain en Premier League. En cause, un penalty évident oublié pour les Wolves qui a fait grand bruit.