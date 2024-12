Premier League : les joueurs de Manchester City privés de Noël

Pas de réveillon pour les Skyblues cette année. En grande difficulté en Premier League, les hommes de Pep Guardiola ont été obligés de rester et de dormir au centre d’entraînement du club les 24 et 25 décembre pour préparer au mieux les rencontres à venir du Boxing Day, rapporte Footmercato.



Manchester City qui n’a remporté qu’un seul de ses douze derniers matches est au cœur d’une situation critique et les rencontres à venir seront cruciales pour le reste de la saison.



Actuellement 7es de Premier League, les Citizens défieront Everton (le 26 décembre) et Leicester (le 29 décembre) pour tenter de raccrocher le wagon pour les places européennes.



Distancé de 12 points par le leader Liverpool qui compte également un match en retard les espoirs de titre du club mancunien semblent cependant déjà s’être définitivement envolés.