Premier League: match spectaculaire entre Chelsea et Manchester City, Nicolas Jackson encore buteur

À l'issue d'un match spectaculaire, Chelsea et Manchester City se sont séparés sur le score de 4-4 à Stamford Bridge, en clôture de la 12e journée de Premier League.



L’attaquant sénégalais, Nicolas Jackson qui a inscrit un triplé le week-end dernier face à Tottenham, a enchaîné avec un autre but ce dimanche. L’ancien pensionnaire du Casa Sports a inscrit le 3e but des Blues dans cette folle rencontre.



Ce résultat permet aux Sky Blues de conforter leur place de leader du Championnat anglais, avec un point d'avance sur Liverpool et Arsenal.