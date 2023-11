Premier galop de l’équipe du Sénégal : 14 « Lions » présents, le groupe au complet ce mardi

Dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Soudan du Sud (18 novembre) et le Togo (21 novembre), l’équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d’entraînement lundi au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade. 14 « Lions » étaient présents pour le premier galop.



Les « Lions » vont poursuivre leur préparation ce mardi et le groupe devrait être au complet avec les arrivées de Cheikhou Kouyaté, Boulaye Dia et Mory Diaw.