Premier jour grève des transporteurs: une mobilité perturbée à Dakar, le transport interurbain paralysé, Alassane Ndoye et Cie satisfaits

«C’est une satisfaction à 99 %. Dans l’interurbain, c’est 100%. Il y a un suivi extraordinaire». C’est en ces trois phrases que El Hadj Abdou Karim Seck, de l’intersyndicale des transporteurs routiers, a manifesté sa joie au premier jour de la grève illimitée entamée hier pour s’opposer à la «décision unilatérale» prise par le gouvernement et les concernant au premier chef. Selon M. Seck, «les chauffeurs respectent de plus en plus les mots d’ordre de grève. Ils comprennent maintenant qu’ils doivent être solidaires». Des adhérents qu’il exhorte à continuer sur cette voie.



Il soutient par ailleurs que «ce n’est pas l’appel du gouvernement qui va nous amener à mettre fin à la grève. L’appel ne peut aucunement constituer un motif pour arrêter la grève. Il faudra des négociations sérieuses pour nous faire reprendre le travail», ajoute-t-il dans les colonnes du journal Le Témoin.



Le Syndicat national des transports routiers du Sénégal, dirigé par Alassane Ndoye, se félicite aussi de la grande mobilisation constatée partout dans les gares routières sur toute l’étendue du territoire national. De Dakar à Thiès, jusqu’à Saint-Louis en passant par Mbour, Kaolack, Fatick, Touba jusqu’à Kédougou, ils ont répondu à l’appel de leur secrétaire général national. C’est du moins ce dont s’est félicité ce dernier.



A Dakar, les responsables syndicaux ont passé le premier jour de grève dans les différentes gares, guettant les moindres récalcitrants. La règle : «empêcher ou faire descendre tout client d’un véhicule dont le syndicat est en grève». Même si minibus AFTU et les bus de Dakar Dem Dikk ont circulé normalement dans la capitale, la mobilité a été très perturbée.