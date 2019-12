PremierLeague - Liverpool écrase Everton (5-2)

Liverpool a facilement dominé Everton (5-2), mercredi, à Anfield. Divock Origi s'est signalé en inscrivant un doublé. Les Reds conservent huit points d'avance sur Leicester en tête du classement.



Liverpool n'a pas été déstabilisé par la tenue d'une journée de Championnat en semaine. Les Reds ont largement battu Everton dans le derby de la Mersey (5-2) avec un doublé d'Origi (6e et 31e), un but de Shaquiri (17e) et un dernier de Wijnaldum (90e).



L’Equipe