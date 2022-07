Premières pluies à Dakar: plusieurs quartiers sous les eaux ce mercredi matin, les activités bloquées

Deux voies Almadies yi kouci yoor auto bou soufé boulfa diaar pic.twitter.com/3kIn7UvjYg

— Papa Mara 🇸🇳 😷 (@MaraAbda) July 20, 2022



Borom ford Escape bi ndeysane 😳

📍VDN à l’instant pic.twitter.com/2DooRyYmVG

— Sir FALL (@Sir_Fall) July 20, 2022



Sous le nouveau auto-pont de Yoff 🙄 pic.twitter.com/sqNKYqLbul

— 𝐋𝐚𝐭𝐲𝐫 𝐃𝐢𝐨𝐮𝐟 🇸🇳 (@LatyrDiouff) July 20, 2022



Et nous y revoilà ! Comme chaque année, les pluies ont provoqué d'énormes inondations dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise.Les premières gouttes de pluie tombées à Dakar ce mercredi matin ont fait beaucoup de dégâts.Par des vidéos et des Lives sur les réseaux sociaux Tik-Tok, Facebook et Twitter, des internautes montrent comment les eaux ont encore pris possession de leurs quartiers, après la pluie. Mara Abda poste une photo des deux voies des Alamadies (Yoff) et déconseille à tout automobiliste de s'aventurer dans les environs.Sir Fall, quant à lui plaint ce conducteur de la Ford Escape sur la VDN, actuellement sous l'emprise des eaux de pluies.Latyr Diouf montre l'état dans lequel les eaux ont plongé le tout nouveau pont construit à YoffSur Tik-Tok, Serigne Niang fait un vidéo en Live depuis son quartier de Ouest-Foire. Non sans lancer des piques aux autorités. Le pont qui se trouve en face de l’Hôpital Philippe Maguilène Senghor est sous l’emprise des eaux. Impossible d’y passer