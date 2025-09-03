Prépa Mondial 2026 : Les “Lions” intensifient leur entraînement avant le choc contre le Soudan

Presque au complet, le groupe a travaillé dans une ambiance studieuse mais avec une intensité élevée, signe de la volonté des “Lions” d’être fin prêts pour affronter le Soudan ce vendredi 5 septembre à 19h GMT.

Édouard Mendy a rejoint la Tanière dans la soirée, tandis que Nicolas Jackson, fraîchement transféré au Bayern Munich, reste le seul absent. Son arrivée est attendue dans les prochaines heures.

Une avant-dernière séance, prévue ce mercredi à huis clos, permettra au sélectionneur Pape Thiaw de finaliser son plan de jeu en vue de ce rendez-vous décisif face aux Soudanais.

L’équipe nationale du Sénégal a tenu ce mardi sa deuxième séance d’entraînement sur le terrain annexe du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, dans le cadre des préparatifs des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026.