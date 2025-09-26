Préparatif CAN 2025 : un match amical Sénégal vs Brésil prévu à Londres en novembre

Le Sénégal pourrait affronter à nouveau le Brésil à Londres, en match amical de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), le 14 ou le 15 novembre prochain.



Selon Afrik-foot, les « Lions » auraient un accord de principe avec l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Cette rencontre serait conditionnée par le fait que le Sénégal ne soit pas contraint de jouer les barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026.



Actuellement, premier du Groupe B avec deux points d'avance sur la République démocratique du Congo (RDC), le Sénégal affrontera le Soudan du Sud à Juba le 10 octobre, puis la Mauritanie à domicile au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le 14 octobre. De son côté, la RDC se déplacera au Togo avant de recevoir le Soudan.



Il s'agirait alors de la troisième rencontre entre les deux équipes en l'espace de six ans. La première s'était déroulée le 10 octobre 2019 à Singapour, et s'était achevée sur un score de 1-1, Famara Diédhiou (45e sur penalty) ayant répondu à Roberto Firmino (9e).



La dernière fois que le Sénégal a affronté le Brésil (la deuxième confrontation), c'était à Lisbonne, et le match s'est soldé par une brillante victoire (4-2) des « Lions » dirigés à l'époque par Aliou Cissé. Habib Diallo (22e), Marquinhos contre son camp (52e) et Sadio Mané, auteur d'un doublé (55e, 90e + 7 sur penalty), avaient marqué les buts des champions d'Afrique 2022. Lucas Paqueta (11e) et Marquinhos (58e) avaient été les buteurs des Auriverde.



Toujours selon la même source, le match amical devrait se dérouler à l'Emirates Stadium, le stade d'Arsenal.