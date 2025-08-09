Préparatifs Magal de Touba 2025 : le ministre Jean-Baptiste Tine salue un taux de réalisation de 95 %

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a jugé satisfaisant, ce samedi le niveau d’exécution des engagements pris par les services techniques de l’État en vue d’une bonne organisation du grand Magal de Touba prévu le 13 août prochain.

‎

« Sur les 127 engagements, 75 % ont déjà été tenus et 20 % sont en cours d’exécution, ce qui porte le niveau de satisfaction à environ 95 % », a-t-il déclaré à l’issue de la dernière réunion d’évaluation des préparatifs.

‎

Le président du comité d’organisation du Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, les membres du comité, les autorités administratives et les représentants de services techniques ont pris part à cette rencontre tenue à la résidence Cheikhoul Khadim de Touba.

‎

Parmi les 5 % restants, au moins deux engagements ne seront pas réalisés pour des raisons de sécurité ou d’opportunité, a indiqué le ministre, citant l’aménagement de la contre-allée, susceptible de créer des problèmes de circulation, et l’utilisation de produits toxiques pour l’abattage des chiens errants, présentant un risque d’infiltration dans la nappe phréatique en période pluviale.



Selon lui, cette réunion visait à évaluer l’état de mise en œuvre des engagements et à trouver des solutions aux difficultés relevées.



Jean-Baptiste Tine a félicité le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, ses collaborateurs, ainsi que le président du comité d’organisation. Il les a invités à assurer le suivi des engagements en cours pour garantir une bonne organisation de l’événement.

‎

Le ministre de l’Intérieur a sollicité aussi des prières du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour le chef de l’État, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement.





Avec APS



