IMPAC6 à Dakar : le Sénégal prépare le tout premier congrès africain sur les aires marines protégées

Du 22 au 26 mars 2027, le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) accueillera le 6ᵉ Congrès international des Aires Marines Protégées (IMPAC6). Cet événement historique marque la première tenue sur le sol africain de ce rendez-vous mondial majeur pour la préservation des océans.



Sous la présidence du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) et le Comité national d’organisation accélèrent les préparatifs. Les travaux ciblent la structuration du contenu scientifique, la mobilisation des sponsors, le déploiement d'un plan d'action pour la jeunesse volontaire et la stratégie de communication.



Ce sommet réunira chercheurs, institutions, partenaires financiers et acteurs communautaires à Dakar. Le Sénégal entend faire de cette rencontre une vitrine pour la conservation côtière continentale et un levier durable de coopération pour la gouvernance des écosystèmes marins.