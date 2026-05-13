Préparatifs du pèlerinage de Popenguine : le ministre de l’Intérieur fait le point et annonce un suivi direct des directives

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé ce mercredi 13 mai 2026, une réunion entrant dans le cadre des préparatifs de la 138e édition du pèlerinage de Popenguine.



Selon une note du ministère, cette rencontre a permis de faire le point sur le niveau d’avancement des préparatifs et les dispositions prises par les services de l’État pour une bonne organisation et un excellent déroulement de ce grand événement religieux.



Les instructions ont ainsi été données pour la mise en œuvre efficiente des directives dont l’application sera directement suivie par le ministre.