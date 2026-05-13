CAN U17 : la Côte d'Ivoire s'impose face au Cameroun, l'Ouganda surprend la RD Congo

La Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans s'est ouverte ce mercredi au Maroc. Pour son entrée dans la compétition, la Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur le Cameroun à l'issue d'un match longtemps indécis. Une entrée réussie pour les Ivoiriens.



Dans l'autre rencontre du groupe B, l'Ouganda a réalisé une belle performance. Opposés à la RD Congo, les Ougandais se sont imposés sur le score de 3-0 face aux Léopards U17.



Grâce à ce succès, l'Ouganda prend la tête du groupe B avec 3 points et une différence de buts de +3. La Côte d'Ivoire occupe quant à elle la deuxième place.



Les Léopards U17 ratent ainsi leur entrée dans la compétition. Leur prochain match, face à la Côte d'Ivoire, s'annonce d'ores et déjà décisif.