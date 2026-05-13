Adama Barrow reçoit le CEMGA Oumar Wade : renforcement des liens entre la Gambie et le Sénégal au coeur des échanges

Le président de la République de Gambie, Adama Barrow, a reçu ce mercredi l'amiral Oumar Wade, nouveau chef d'état-major général des armées du Sénégal, au Palais d'État de Banjul.



Selon un communiqué de la State House, cette visite, premier déplacement officiel de l'amiral Wade depuis sa prise de fonctions, vise à renforcer davantage les relations fraternelles de longue date entre la Gambie et le Sénégal dans le cadre de la coopération internationale.



Le Président Barrow a exprimé sa gratitude à l'amiral Wade pour avoir choisi la Gambie comme première destination extérieure, en la qualifiant de témoignage des liens forts entre les deux nations. Il a souligné que le dialogue et les consultations régulières sont essentiels pour approfondir le partenariat, compte tenu des liens historiques et culturels étroits partagés, précise le communiqué.



M. Barrow a exhorté les deux parties à promouvoir un voisinage pacifique, saluant les progrès réalisés sur les questions frontalières et a appelé à un engagement, à un dévouement et à une ouverture continus.



De son côté, l'amiral Wade a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été accordé et a réaffirmé son engagement à maintenir la paix, la stabilité et la coopération entre les deux pays.



Le Président Barrow a adressé ses félicitations au président Diomaye Diakhar Faye, rappelant son engagement de maintenir un bon voisinage avec la Gambie. Il a également souhaité à l'amiral Wade plein succès dans son nouveau rôle, l'encourageant à travailler avec diligence pour laisser un héritage positif, conclut le communiqué.