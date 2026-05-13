Marché financier : Le Sénégal franchit la barre des 1300 milliards de FCFA de levées de fonds en avril 2026

Le Trésor public sénégalais a mobilisé 242,7 milliards de FCFA sur le marché des titres publics de l'Uemoa au cours du mois d'avril 2026. Ce montant porte le cumul annuel des emprunts du pays à 1311,3 milliards de FCFA, permettant au Sénégal de dépasser son objectif initial de 1272 milliards de FCFA fixé pour cette période. Bien que le pays figure parmi les plus gros emprunteurs de l'Union, qui a levé un total de 1210 milliards de FCFA en avril, cette performance mensuelle constitue la moisson la plus faible de l'année pour l'État sénégalais.
À titre de comparaison, les levées s'élevaient à 366,7 milliards en janvier, 378,7 milliards en février et 323,2 milliards en mars, marquant ainsi un recul de 136 milliards de FCFA par rapport au pic du mois de février. Pour cette mobilisation d'avril, les investisseurs ont privilégié les maturités de 3 ans, qui représentent 136,3 milliards de FCFA du total. Le reste de l'enveloppe se répartit entre des titres de 12 mois (98,5 milliards), de 5 ans (5,7 milliards) et une faible part de 2 milliards de FCFA pour une durée de 7 ans.
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