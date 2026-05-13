Village olympique à l’UAM : les étudiants décrètent une grève et appellent les autorités à respecter leurs engagements

L'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) a annoncé le basculement de ses enseignements en ligne à partir du 31 mai 2026, une mesure liée aux préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Le campus doit en effet servir de village olympique durant l'événement.



Selon une note d'information de l'administration, les cours se dérouleront sur la plateforme numérique KAIROS jusqu'à la reprise du présentiel, prévue le 4 janvier 2027.



Cette décision a conduit les étudiants à décréter une grève de 24 heures, suivie d'une marche, ce mercredi.



« Nous sommes sortis dans le cadre d'une marche pacifique pour défendre une cause qui concerne directement les étudiants de l'UAM. Depuis des mois, les autorités nous avaient promis des ordinateurs accompagnés de clés de connexion avant notre départ du campus dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques, puisque notre campus va servir de village olympique », a expliqué Mouhamed Diop, président du collectif de l'amicale des étudiants de l'UAM, sur la RFM.



Les étudiants dénoncent notamment les difficultés liées au suivi des cours à distance, en particulier pour ceux vivant dans des zones où la connexion internet reste limitée ou instable. Coupures de réseau, faible couverture dans certaines localités et coût élevé des données mobiles : autant de freins qui pourraient rendre l'enseignement en ligne inaccessible pour une partie des apprenants.



Ils réclament par ailleurs la mise en place de mesures d'accompagnement pour faciliter cette transition vers le numérique, et appellent à un meilleur accès aux outils permettant de suivre les cours dans de bonnes conditions.



« Nous voulons faire comprendre aux autorités que nous ne pouvons pas quitter ce campus dans l'incertitude. Nous demandons le respect des engagements pris envers les étudiants. Tant que cette question n'est pas réglée de manière claire et concrète, nous continuerons à nous mobiliser de manière responsable et pacifique », a ajouté Mouhamed Diop.



Les étudiants promettent de suivre le mot d'ordre et menacent de recourir à d'autres méthodes de combat pour se faire entendre.