Preparation JO Paris : LeBron sauve encore Team USA contre l’Allemagne

Team USA a bouclé sa préparation avec une cinquième victoire en cinq matches lundi soir, à Londres, en dominant (92-88) l'Allemagne, championne du monde en titre. Comme le score l'indique, tout n'a pas été facile pour les Américains. Menés 82-81 à 4 minutes de la fin du match, les joueurs de Steve Kerr ont été encore une fois sauvés par LeBron James.



Après son panier décisif face au Soudan du Sud, le "King" a pris les choses en main et inscrit les 11 derniers points de son équipe à 4/4, faisant oublier à toute l'O2 Arena qu'il sera quadragénaire dans quelques mois.



Avec 20 points, 6 rebonds et 4 passes en 18 minutes, LeBron a sorti la deuxième plus grosse évaluation de Team USA derrière Joel Embiid (15 pts, 8 rbds, 5 asts), au sein d'un line-up de départ où figuraient également Stephen Curry, Devin Booker et Jrue Holiday.



Les Jeux olympiques de Paris débutent le 26 juillet. L'équipe masculine américaine disputera son premier match du tournoi deux jours plus tard contre la Serbie à Lille, en France.