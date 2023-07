Préparation de l'Hivernage au Sénégal : des plans mis en place pour limiter les dégâts

Le Sénégal se prépare à affronter la saison des pluies et des inondations, qui représentent chaque année un défi majeur pour les collectivités territoriales. Dans cette perspective, l'ONG Eau, Vie, Environnement (EVE) s'est associée au ministère en charge de la Prévention des inondations pour présenter des plans de contingence destinés aux communes.



Ces plans ont pour objectif de doter les communautés d'outils de planification afin de minimiser les dommages causés par les inondations sur les biens, les personnes et les infrastructures.



Lors d'une cérémonie organisée hier, les représentants de l'ONG EVE et les autorités concernées ont souligné l'importance de la mobilisation communautaire pour faire face à ce phénomène complexe.



« Depuis 2012, le gouvernement s'est engagé dans des actions visant à atténuer l'intensité des inondations, mais il est clair que l'État ne peut agir seul. C'est pourquoi l'implication de tous les acteurs, notamment au niveau communautaire, est essentielle », a souligné le préfet de Guédiawaye, Ibra Fall.



Ce dernier a exhorté les populations à protéger les infrastructures d'évacuation des eaux, souvent détournées en dépotoirs d'ordures dans certaines localités.



De son côté, Abdou Diouf, secrétaire exécutif de l'ONG EVE, a insisté sur la nécessité de réduire au maximum les dommages causés par les inondations sur les biens, les personnes et les infrastructures.



Dans cette optique, l'ONG EVE et l'ONG IBP Sénégal ont prévu de mettre en œuvre « un plan de recrutement de 2000 jeunes à l'échelle nationale », a affirmé Abdou Diouf.