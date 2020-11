Préservation de l’environnement: l’Autoroute de l’Avenir et Fabrimetal signent une contrat pour le retraitement des déchets en acier et en fer

Dans le cadre de la préservation de l’environnement et de la revalorisation des déchets, l’Autoroute de l’Avenir et Fabrimetal Sénégal ont procédé à la signature d’un contrat pour le retraitement des déchets en acier et en fer qui seront émis suite à l’exploitation de l’Autoroute de l’Avenir !



Ainsi, Monsieur Cheikh Yatt DIOUF, Secrétaire Général de la SECAA, Monsieur Riad Kawar Directeur Général de Fabrimetal et Madame Marie Françoise Sarr, Directrice QSE de la SECAA, ont échangé sur le projet et sur les éventuelles perspectives telles que le financement de projets environnementaux.