Présidence FIF: en Côte-d’Ivoire les anciens éléphants footballeurs tournent le dos à Drogba

Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba ne bénéficiera pas du soutien des anciens éléphants footballeurs, parmi lesquels des joueurs de premier plan de l’épopée glorieuse de la Côte-d’Ivoire en 1992 au Sénégal.



Réunie jeudi, l’Union des anciens footballeurs de Côte d’Ivoire (UAFCI) a en effet porté son choix sur un autre candidat, Sory Diabaté, l’actuel vice-président de la FIF.



«Le choix s’est porté sur le candidat Sory Diabaté», a confirmé le vice-président de l’UAFCI, Ibrahim Koné, auprès de l’Agence Ivoirienne de Presse. En l’absence du président Alain Gouaméné, actuellement confiné en France, 14 membres ont voté, dont 11 en faveur de Sory Diabaté, contre trois abstentions. Ce choix fait débat au pays.



«L’Association des anciens footballeurs de Football sous la houlette de Koné Ibrahim a choisi de parrainer le candidat Sory Diabaté. Au terme d’une parodie de vote, Koné Ibrahim et des anciens footballeurs, nommés récemment à la Direction Technique Nationale, ont vendu leur âme au diable», a par exemple fustigé le journaliste Choilio Diomandé dans une tribune sur Opera News, un nouveau site internet critiqué en Côte-d’Ivoire pour sa propension aux fake news.



Une référence notamment à Didier Zokora, qui a pris part au vote et qui avait récemment été nommé conseiller sportif de la Direction technique nationale par Diabaté.



Rappelons que ce soutien a son importance puisque l’UAFCI représente un groupement d’intérêts. Or, d’après les statuts de la FIF, chaque postulant à l’élection présidentielle doit obtenir le parrainage d’un groupement d’intérêts pour que sa candidature soit validée.



Drogba espère donc avoir plus de chance avec les 4 groupements d’intérêts restants : l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) en activité, les arbitres, les entraîneurs ou les médecins sportifs.



Les votants: Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, Oumar Ben Salah, Aka Kouamé Basile, Soro Jean, Zézéto, Zokora Didier Maestro, Koné Ibrahim, Badra Siby Aliou, Youssouf Fofana dit le diamant noir, Beugré Yago Eugène, Didier Otokoré, Fadel Keita et Kassi Kouadio Lucien.



