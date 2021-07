Présidence FSF : Augustin Senghor désigné candidat du consensus

La commission chargée du consensus a rencontré hier jeudi les quatre candidats au poste de président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et les candidats, à savoir : Me Augustin Senghor, Mady Touré, Saër Seck et Mbaye Diouf Dia. Au sortir de la rencontre qui a réuni la commission chargée du consensus, il a été convenu la désignation du candidat Augustin Senghor pour conduire le programme consensuel pour le mandat à venir.



Après de larges discussions entre les candidats, les différentes parties se sont mises d’accord sur « La fusion des programmes des différents candidats en un programme commun et consensuel devant servir de référence à l’action fédérale durant le prochain mandat », mentionne le procès-verbal de la réunion parvenu à « PressAfrik ».



« La désignation du candidat Augustin Senghor pour conduire le programme consensuel pour le mandat à venir », lit-on dans le communiqué.



« Cette deuxième décision est acceptée par les trois candidats engagés à l’exception du candidat Mady Touré qui réserve sa décision définitive à la consultation de sa base. Il la rendra au plus tard le 30 juillet », précise le communiqué.



Poursuivant, le communiqué indique que « la commission recommande à la prochaine équipe fédérale, sous l’autorité du ministère des Sports et du CNOSS, de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du programme consensuel à mi-parcours du mandat ».