Coupe du monde 2026 : les “Lions” entament leur préparation à Diamniadio

L'équipe nationale du Sénégal a entamé, ce lundi 25 mai, sa préparation pour la Coupe du monde 2026 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Pour cette première séance, étaient présents Sadio Mané, Lamine Camara, Krépin Diatta, Bamba Dieng et Chérif Ndiaye. Le reste du groupe rejoindra progressivement la tanière.



Ismaïla Sarr, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye rallieront directement les États-Unis après leurs finales européennes. Ils manqueront ainsi la cérémonie de remise du drapeau national, prévue mardi au palais présidentiel.



Pour rappel, le programme des « Lions » débutera par deux rencontres amicales de préparation aux États-Unis : le dimanche 31 mai 2026 contre la sélection américaine à Charlotte, puis le mardi 9 juin 2026 face à l'Arabie Saoudite à San Antonio.



Logé dans le groupe I de la Coupe du monde, le Sénégal fera son entrée dans la compétition le mardi 16 juin 2026 par un choc contre la France au MetLife Stadium de New York. Il affrontera ensuite la Norvège le mardi 23 juin 2026 dans la même enceinte, avant de clôturer son premier tour le vendredi 26 juin 2026 contre l'Irak au BMO Field de Toronto.