« Coup d’État législatif » : les Forces vives accusent le Pastef de vouloir instaurer un « climat de chaos »

Non au coup d’État législatif de PASTEF !



Le Sénégal traverse une nouvelle fois une zone de fortes turbulences institutionnelles. En tentant d'imposer, par des manœuvres juridico-politiciennes inédites, la réintégration forcée d’Ousmane Sonko au sein de l’Assemblée nationale, PASTEF vient de franchir la ligne rouge de l’arbitraire. En effet, aucune disposition de la Constitution ou du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n'autorise cette forfaiture, les réformes invoquées ayant été adoptées bien après sa démission de l'Assemblée nationale.



Il s'y ajoute l'absurdité de prétendre suspendre ou récupérer un poste de député que l'on n’a jamais occupé du fait des incompatibilités légales !



Après la série de violations de la loi électorale commises la semaine dernière pour lui tailler sur mesure une nouvelle virginité électorale, voilà que la Constitution et le Règlement intérieur sont encore piétinés afin de lui octroyer d'urgence une immunité parlementaire. Il s'agit d'un véritable coup d'État législatif qui vise à installer un climat de chaos et d'incertitude au cœur de la République.



Face à cette situation, les forces vives décident de joindre leurs forces et de ne ménager aucun effort pour empêcher la profanation programmée de nos institutions. Elles appellent l'ensemble des Sénégalais, quel que soit leur fonction ou leur rôle, à prendre leurs responsabilités, ici et maintenant, en agissant pour la sauvegarde de la République du Sénégal.







Liste Des Partis Et Organisations Signataires De La Déclaration Contre





1. Ababacar Ba ADS/PAPA

2. Amadou BA Nouvelle Responsabilité

3. Me Mouhamadou Gaël Ba MSU

4. Cheikh Tidiane Ba Convergence pour la République et la Démocratie

5. Moctar Ba RCD

6. Yoro Ba NAFORE

7. Ibrahima Badiane UFN

8. Abdoulaye Baldé UCS

9. Samba Bathily PCDS

10. Thierno Bocoum Agir

11. Alassane Cissé NP

12. Pr Ibrahima Cissé ICD

13. Alpha Deh GC

14. Moustapha Diagne Coalition Dionne

15. Modou Diagne Fada LDR Yeesal

16. Mously Diakhaté A3J

17. Mamadou Diallo Mouvement Ensemble pour le Changement

18. Mariama Diallo Coordonnatrice FRDS

19. Aminata Lo Dieng Appel 3J

20. Mamadou Dieng Personnalité indépendante

21. Mamadou Dieng PI

22. Abdoulaye Dièye 2AP /SIGGI JOTNA

23. Mbaye Dione AFP

24. Dior DiongueNdoye Pari sur l’avenir

25. Antigone Diop Rappel à l’ordre

26. Cheikh Talibouya Diop MERCI/SADATOU

27. Djibril DIOP FPRS

28. Djibril Diop FPRS/ And Liggey

29. Djibril Diop FRS/Ligeyal Senegal

30. Ibnou Diop Grand Rassemblement des Patriotes

31. Khadim Diop Xydma

32. Medoune Diop Mouvement Alliance pour Bâtir le Sénégal

33. Ndiabar Diop Mouvement Consciences Patriotiques pour le Changement

34. Pape NDIACK Diop Avenir en Main

35. Saidou Abdoul Diop Mouvement national- panafricain pour la libération des Masses

36. Youssoufa Diop FND/GG

37. Elhadj Moustapha Diouf Parti des Travailleurs et du Peuple

38. Ndeye Selbe Diouf GPTS

39. Abdoulaye Fall CAP/Sénégal Naatangué

40. Bamba Fall Nouvelle Vision

41. Pape Djibril Fall MPCL Les Serviteurs

42. Yelly FALL Fall Personnalité indépendante

43. Aliou Faye MDRP/Nouvel Élan

44. Déthié Faye CDR Fonk Sa Kaddu

45. Ousmane Faye Manko Wattu Senegaal

46. Cheikh Tidiane Gadio MPCL Lu Jot Jotna

47. Nicole Gakou CUR

48. Amadou Gaye Émergence/Dundu Yakaar

49. Babacar Gaye Mànkoo Mucc

50. Babacar Gaye MPFC

51. Doudou Gaye Mouvement Citoyens en Marche pour la Société

52. FaBouly Gaye Jog Jotna

53. Mme Sock Marie Bouna Gaye CARIFEM

54. Ardo Gningue MSD

55. Abdou Gueye FLC

56. Bougane Dany Gueye Gueum Sa bopp/les Diambars

57. Cheikh Gueye Euleugou Sénégal

58. Demba Gueye Mouvement Mbar en Marche

59. Dr Soukeye Gueye MCAP

60. Gana Gueye BDS

61. Léopold Gueye CENNO

62. Bocar Sadick Kane M2P/YEMALE

63. Mamoudou Ibra Kane Mouvement Demain c'est Maintenant

64. Mamadou Bassirou Kebe LIGGEY SUNU REEW

65. Cheikhounach S. Keita Force Dollel Askanwi

66. AdamaMoussa Koundio PRC

67. Mouhamed Moustapha Mané R.Les Républicains

68. Mouhamadou Lamine Massaly UNR

69. Pape Samba Mbaye Parti pour l'avenir et la Solidarité

70. Daour Mboup ARSD and Suxali Suñu Rew

71. Theodore Chérif Monteil Alternative Citoyenne Diiso

72. Fatou Nahime FRDS Diaspora

73. Amadou Ndiol Ndao And Suxali Suñu Rew

74. Pape Hamady Ndao Euleuk Senegaal

75. Aly Ngouille Ndiaye PSD Njarin

76. Amadou Gallo Ndiaye MLPS

77. Aminata Mbengue Ndiaye Parti Socialiste (PS)

78. Cheikh Touba Ndiaye 3CA

79. Djibril Ndiaye GRAP (Grande Alliance Patriotique)

80. Djiby Ndiaye Avertis, lesRéformistes

81. Doudou Joseph Ndiaye SEVE

82. Nicolas Ndiaye LD

83. Ousmane Ndiaye ASPADED

84. Papa Djibril Ndiaye APE DYSSO

85. Papa Latyr Ndiaye Alliance pour la Solidarité

86. Pathé Ndiaye PDRS

87. Tengue Ndiaye Mouvement les Braves Femmes pour le Développement du Sénégal

88. Ameth Ndir SEMA

89. Coumba Ndoffène Ndour Les Écologistes du Sénégal

90. Ndeye Seynabou Ndour Personnalité indépendante

91. Anta Babacar Ngom ARC

92. Maguette Ngom NIDA

93. Colonel Cheikh Sadibou Niang M.AND AK CSN

94. Abdoul Aziz Paye MRS

95. AbdouKarim Sall AKS

96. Aliou Sall Ancien maire de Guédiawaye

97. Cheikhou Oumar Sall Sam Sunu Senegaal

98. Khalifa Ababacar Sall Taxawu Senegaal

99. Macky Sall APR

100. Thierno Alassane Sall RDV

101. Alpha Samb MOUVEMT AU SOMMET

102. Elhadj Momar Sambe RTA/S

103. Abdoulaye Diouf Sarr PI

104. Allemagne Sarr Personnalité indépendante

105. Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr AND JARIÑ SÉNÉGAL

106. Ibrahima Sarr Parti pour la Rénovation et le Progrès (PRP)

107. Oumar Sarr PAREL

108. Oumar Sarr PLD And Suqali

109. Samuel Ameth Sarr LSS

110. Landing Savané AJ

111. GALASSE SECK CCSVR

112. Idrissa Seck Rewmi

113. Meuleye Seck Alliance les Bâtisseurs

114. Modou Mané SECI, Seck Agir pour le Développement du Sénégal

115. Maguette Sène Andou Nawlé

116. Farba Senghor MBOLLO Askanwi les libéraux républicains

117. Bara SOW Fedt Laobés du Senegal

118. Djibril Sow Ben Sadikh

119. Papa Ibrahima Sow Senegal Society of America

120. Ndeye Sow Leila FRCADRD

121. Abdoul Aziz Sy PI

122. Moussa SY ANC

123. Pr Pape Demba Sy UDF MBOLOMI

124. Samba Sy PIT

125. Seydou Abou Sy En.Cor.Sénégal

126. Talla Sylla Jef Jel

127. Michel Sylva CET jariñ samareew

128. Aissata Tall Sall Osez l’avenir

129. Babacar Thiam MCR

130. Cheikh Thiam MEREEW 3D

131. Fatou Thiam ALUR

132. MOUSSA SOW THIAM Defar Sunu Gokh

133. Omar Thiam UPAS

134. Ousseynou Thiam PT

135. Ousmane Thiam oudiou IMPACT

136. Louis Christophe Thione GRAAPP

137. Moussa Tine Alliance démocratique Pencoo

138. Mbaye Touré Mouvement And Bok Defar(ABD)

139. Samba Wagne MPC/Adr Voir moins