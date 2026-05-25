« Coup d’État législatif » : les Forces vives accusent le Pastef de vouloir instaurer un « climat de chaos »

Non au coup d’État législatif de PASTEF !
Le Sénégal traverse une nouvelle fois une zone de fortes turbulences institutionnelles. En tentant d'imposer, par des manœuvres juridico-politiciennes inédites, la réintégration forcée d’Ousmane Sonko au sein de l’Assemblée nationale, PASTEF vient de franchir la ligne rouge de l’arbitraire. En effet, aucune disposition de la Constitution ou du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n'autorise cette forfaiture, les réformes invoquées ayant été adoptées bien après sa démission de l'Assemblée nationale.
Il s'y ajoute l'absurdité de prétendre suspendre ou récupérer un poste de député que l'on n’a jamais occupé du fait des incompatibilités légales !
Après la série de violations de la loi électorale commises la semaine dernière pour lui tailler sur mesure une nouvelle virginité électorale, voilà que la Constitution et le Règlement intérieur sont encore piétinés afin de lui octroyer d'urgence une immunité parlementaire. Il s'agit d'un véritable coup d'État législatif qui vise à installer un climat de chaos et d'incertitude au cœur de la République.
Face à cette situation, les forces vives décident de joindre leurs forces et de ne ménager aucun effort pour empêcher la profanation programmée de nos institutions. Elles appellent l'ensemble des Sénégalais, quel que soit leur fonction ou leur rôle, à prendre leurs responsabilités, ici et maintenant, en agissant pour la sauvegarde de la République du Sénégal.
Liste Des Partis Et Organisations Signataires De La Déclaration Contre
1. Ababacar Ba ADS/PAPA
2. Amadou BA Nouvelle Responsabilité
3. Me Mouhamadou Gaël Ba MSU
4. Cheikh Tidiane Ba Convergence pour la République et la Démocratie
5. Moctar Ba RCD
6. Yoro Ba NAFORE
7. Ibrahima Badiane UFN
8. Abdoulaye Baldé UCS
9. Samba Bathily PCDS
10. Thierno Bocoum Agir
11. Alassane Cissé NP
12. Pr Ibrahima Cissé ICD
13. Alpha Deh GC
14. Moustapha Diagne Coalition Dionne
15. Modou Diagne Fada LDR Yeesal
16. Mously Diakhaté A3J
17. Mamadou Diallo Mouvement Ensemble pour le Changement
18. Mariama Diallo Coordonnatrice FRDS
19. Aminata Lo Dieng Appel 3J
20. Mamadou Dieng Personnalité indépendante
21. Mamadou Dieng PI
22. Abdoulaye Dièye 2AP /SIGGI JOTNA
23. Mbaye Dione AFP
24. Dior DiongueNdoye Pari sur l’avenir
25. Antigone Diop Rappel à l’ordre
26. Cheikh Talibouya Diop MERCI/SADATOU
27. Djibril DIOP FPRS
28. Djibril Diop FPRS/ And Liggey
29. Djibril Diop FRS/Ligeyal Senegal
30. Ibnou Diop Grand Rassemblement des Patriotes
31. Khadim Diop Xydma
32. Medoune Diop Mouvement Alliance pour Bâtir le Sénégal
33. Ndiabar Diop Mouvement Consciences Patriotiques pour le Changement
34. Pape NDIACK Diop Avenir en Main
35. Saidou Abdoul Diop Mouvement national- panafricain pour la libération des Masses
36. Youssoufa Diop FND/GG
37. Elhadj Moustapha Diouf Parti des Travailleurs et du Peuple
38. Ndeye Selbe Diouf GPTS
39. Abdoulaye Fall CAP/Sénégal Naatangué
40. Bamba Fall Nouvelle Vision
41. Pape Djibril Fall MPCL Les Serviteurs
42. Yelly FALL Fall Personnalité indépendante
43. Aliou Faye MDRP/Nouvel Élan
44. Déthié Faye CDR Fonk Sa Kaddu
45. Ousmane Faye Manko Wattu Senegaal
46. Cheikh Tidiane Gadio MPCL Lu Jot Jotna
47. Nicole Gakou CUR
48. Amadou Gaye Émergence/Dundu Yakaar
49. Babacar Gaye Mànkoo Mucc
50. Babacar Gaye MPFC
51. Doudou Gaye Mouvement Citoyens en Marche pour la Société
52. FaBouly Gaye Jog Jotna
53. Mme Sock Marie Bouna Gaye CARIFEM
54. Ardo Gningue MSD
55. Abdou Gueye FLC
56. Bougane Dany Gueye Gueum Sa bopp/les Diambars
57. Cheikh Gueye Euleugou Sénégal
58. Demba Gueye Mouvement Mbar en Marche
59. Dr Soukeye Gueye MCAP
60. Gana Gueye BDS
61. Léopold Gueye CENNO
62. Bocar Sadick Kane M2P/YEMALE
63. Mamoudou Ibra Kane Mouvement Demain c'est Maintenant
64. Mamadou Bassirou Kebe LIGGEY SUNU REEW
65. Cheikhounach S. Keita Force Dollel Askanwi
66. AdamaMoussa Koundio PRC
67. Mouhamed Moustapha Mané R.Les Républicains
68. Mouhamadou Lamine Massaly UNR
69. Pape Samba Mbaye Parti pour l'avenir et la Solidarité
70. Daour Mboup ARSD and Suxali Suñu Rew
71. Theodore Chérif Monteil Alternative Citoyenne Diiso
72. Fatou Nahime FRDS Diaspora
73. Amadou Ndiol Ndao And Suxali Suñu Rew
74. Pape Hamady Ndao Euleuk Senegaal
75. Aly Ngouille Ndiaye PSD Njarin
76. Amadou Gallo Ndiaye MLPS
77. Aminata Mbengue Ndiaye Parti Socialiste (PS)
78. Cheikh Touba Ndiaye 3CA
79. Djibril Ndiaye GRAP (Grande Alliance Patriotique)
80. Djiby Ndiaye Avertis, lesRéformistes
81. Doudou Joseph Ndiaye SEVE
82. Nicolas Ndiaye LD
83. Ousmane Ndiaye ASPADED
84. Papa Djibril Ndiaye APE DYSSO
85. Papa Latyr Ndiaye Alliance pour la Solidarité
86. Pathé Ndiaye PDRS
87. Tengue Ndiaye Mouvement les Braves Femmes pour le Développement du Sénégal
88. Ameth Ndir SEMA
89. Coumba Ndoffène Ndour Les Écologistes du Sénégal
90. Ndeye Seynabou Ndour Personnalité indépendante
91. Anta Babacar Ngom ARC
92. Maguette Ngom NIDA
93. Colonel Cheikh Sadibou Niang M.AND AK CSN
94. Abdoul Aziz Paye MRS
95. AbdouKarim Sall AKS
96. Aliou Sall Ancien maire de Guédiawaye
97. Cheikhou Oumar Sall Sam Sunu Senegaal
98. Khalifa Ababacar Sall Taxawu Senegaal
99. Macky Sall APR
100. Thierno Alassane Sall RDV
101. Alpha Samb MOUVEMT AU SOMMET
102. Elhadj Momar Sambe RTA/S
103. Abdoulaye Diouf Sarr PI
104. Allemagne Sarr Personnalité indépendante
105. Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr AND JARIÑ SÉNÉGAL
106. Ibrahima Sarr Parti pour la Rénovation et le Progrès (PRP)
107. Oumar Sarr PAREL
108. Oumar Sarr PLD And Suqali
109. Samuel Ameth Sarr LSS
110. Landing Savané AJ
111. GALASSE SECK CCSVR
112. Idrissa Seck Rewmi
113. Meuleye Seck Alliance les Bâtisseurs
114. Modou Mané SECI, Seck Agir pour le Développement du Sénégal
115. Maguette Sène Andou Nawlé
116. Farba Senghor MBOLLO Askanwi les libéraux républicains
117. Bara SOW Fedt Laobés du Senegal
118. Djibril Sow Ben Sadikh
119. Papa Ibrahima Sow Senegal Society of America
120. Ndeye Sow Leila FRCADRD
121. Abdoul Aziz Sy PI
122. Moussa SY ANC
123. Pr Pape Demba Sy UDF MBOLOMI
124. Samba Sy PIT
125. Seydou Abou Sy En.Cor.Sénégal
126. Talla Sylla Jef Jel
127. Michel Sylva CET jariñ samareew
128. Aissata Tall Sall Osez l’avenir
129. Babacar Thiam MCR
130. Cheikh Thiam MEREEW 3D
131. Fatou Thiam ALUR
132. MOUSSA SOW THIAM Defar Sunu Gokh
133. Omar Thiam UPAS
134. Ousseynou Thiam PT
135. Ousmane Thiam oudiou IMPACT
136. Louis Christophe Thione GRAAPP
137. Moussa Tine Alliance démocratique Pencoo
138. Mbaye Touré Mouvement And Bok Defar(ABD)
139. Samba Wagne MPC/Adr Voir moins
Le Sénégal traverse une nouvelle fois une zone de fortes turbulences institutionnelles. En tentant d'imposer, par des manœuvres juridico-politiciennes inédites, la réintégration forcée d’Ousmane Sonko au sein de l’Assemblée nationale, PASTEF vient de franchir la ligne rouge de l’arbitraire. En effet, aucune disposition de la Constitution ou du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n'autorise cette forfaiture, les réformes invoquées ayant été adoptées bien après sa démission de l'Assemblée nationale.
Il s'y ajoute l'absurdité de prétendre suspendre ou récupérer un poste de député que l'on n’a jamais occupé du fait des incompatibilités légales !
Après la série de violations de la loi électorale commises la semaine dernière pour lui tailler sur mesure une nouvelle virginité électorale, voilà que la Constitution et le Règlement intérieur sont encore piétinés afin de lui octroyer d'urgence une immunité parlementaire. Il s'agit d'un véritable coup d'État législatif qui vise à installer un climat de chaos et d'incertitude au cœur de la République.
Face à cette situation, les forces vives décident de joindre leurs forces et de ne ménager aucun effort pour empêcher la profanation programmée de nos institutions. Elles appellent l'ensemble des Sénégalais, quel que soit leur fonction ou leur rôle, à prendre leurs responsabilités, ici et maintenant, en agissant pour la sauvegarde de la République du Sénégal.
Liste Des Partis Et Organisations Signataires De La Déclaration Contre
1. Ababacar Ba ADS/PAPA
2. Amadou BA Nouvelle Responsabilité
3. Me Mouhamadou Gaël Ba MSU
4. Cheikh Tidiane Ba Convergence pour la République et la Démocratie
5. Moctar Ba RCD
6. Yoro Ba NAFORE
7. Ibrahima Badiane UFN
8. Abdoulaye Baldé UCS
9. Samba Bathily PCDS
10. Thierno Bocoum Agir
11. Alassane Cissé NP
12. Pr Ibrahima Cissé ICD
13. Alpha Deh GC
14. Moustapha Diagne Coalition Dionne
15. Modou Diagne Fada LDR Yeesal
16. Mously Diakhaté A3J
17. Mamadou Diallo Mouvement Ensemble pour le Changement
18. Mariama Diallo Coordonnatrice FRDS
19. Aminata Lo Dieng Appel 3J
20. Mamadou Dieng Personnalité indépendante
21. Mamadou Dieng PI
22. Abdoulaye Dièye 2AP /SIGGI JOTNA
23. Mbaye Dione AFP
24. Dior DiongueNdoye Pari sur l’avenir
25. Antigone Diop Rappel à l’ordre
26. Cheikh Talibouya Diop MERCI/SADATOU
27. Djibril DIOP FPRS
28. Djibril Diop FPRS/ And Liggey
29. Djibril Diop FRS/Ligeyal Senegal
30. Ibnou Diop Grand Rassemblement des Patriotes
31. Khadim Diop Xydma
32. Medoune Diop Mouvement Alliance pour Bâtir le Sénégal
33. Ndiabar Diop Mouvement Consciences Patriotiques pour le Changement
34. Pape NDIACK Diop Avenir en Main
35. Saidou Abdoul Diop Mouvement national- panafricain pour la libération des Masses
36. Youssoufa Diop FND/GG
37. Elhadj Moustapha Diouf Parti des Travailleurs et du Peuple
38. Ndeye Selbe Diouf GPTS
39. Abdoulaye Fall CAP/Sénégal Naatangué
40. Bamba Fall Nouvelle Vision
41. Pape Djibril Fall MPCL Les Serviteurs
42. Yelly FALL Fall Personnalité indépendante
43. Aliou Faye MDRP/Nouvel Élan
44. Déthié Faye CDR Fonk Sa Kaddu
45. Ousmane Faye Manko Wattu Senegaal
46. Cheikh Tidiane Gadio MPCL Lu Jot Jotna
47. Nicole Gakou CUR
48. Amadou Gaye Émergence/Dundu Yakaar
49. Babacar Gaye Mànkoo Mucc
50. Babacar Gaye MPFC
51. Doudou Gaye Mouvement Citoyens en Marche pour la Société
52. FaBouly Gaye Jog Jotna
53. Mme Sock Marie Bouna Gaye CARIFEM
54. Ardo Gningue MSD
55. Abdou Gueye FLC
56. Bougane Dany Gueye Gueum Sa bopp/les Diambars
57. Cheikh Gueye Euleugou Sénégal
58. Demba Gueye Mouvement Mbar en Marche
59. Dr Soukeye Gueye MCAP
60. Gana Gueye BDS
61. Léopold Gueye CENNO
62. Bocar Sadick Kane M2P/YEMALE
63. Mamoudou Ibra Kane Mouvement Demain c'est Maintenant
64. Mamadou Bassirou Kebe LIGGEY SUNU REEW
65. Cheikhounach S. Keita Force Dollel Askanwi
66. AdamaMoussa Koundio PRC
67. Mouhamed Moustapha Mané R.Les Républicains
68. Mouhamadou Lamine Massaly UNR
69. Pape Samba Mbaye Parti pour l'avenir et la Solidarité
70. Daour Mboup ARSD and Suxali Suñu Rew
71. Theodore Chérif Monteil Alternative Citoyenne Diiso
72. Fatou Nahime FRDS Diaspora
73. Amadou Ndiol Ndao And Suxali Suñu Rew
74. Pape Hamady Ndao Euleuk Senegaal
75. Aly Ngouille Ndiaye PSD Njarin
76. Amadou Gallo Ndiaye MLPS
77. Aminata Mbengue Ndiaye Parti Socialiste (PS)
78. Cheikh Touba Ndiaye 3CA
79. Djibril Ndiaye GRAP (Grande Alliance Patriotique)
80. Djiby Ndiaye Avertis, lesRéformistes
81. Doudou Joseph Ndiaye SEVE
82. Nicolas Ndiaye LD
83. Ousmane Ndiaye ASPADED
84. Papa Djibril Ndiaye APE DYSSO
85. Papa Latyr Ndiaye Alliance pour la Solidarité
86. Pathé Ndiaye PDRS
87. Tengue Ndiaye Mouvement les Braves Femmes pour le Développement du Sénégal
88. Ameth Ndir SEMA
89. Coumba Ndoffène Ndour Les Écologistes du Sénégal
90. Ndeye Seynabou Ndour Personnalité indépendante
91. Anta Babacar Ngom ARC
92. Maguette Ngom NIDA
93. Colonel Cheikh Sadibou Niang M.AND AK CSN
94. Abdoul Aziz Paye MRS
95. AbdouKarim Sall AKS
96. Aliou Sall Ancien maire de Guédiawaye
97. Cheikhou Oumar Sall Sam Sunu Senegaal
98. Khalifa Ababacar Sall Taxawu Senegaal
99. Macky Sall APR
100. Thierno Alassane Sall RDV
101. Alpha Samb MOUVEMT AU SOMMET
102. Elhadj Momar Sambe RTA/S
103. Abdoulaye Diouf Sarr PI
104. Allemagne Sarr Personnalité indépendante
105. Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr AND JARIÑ SÉNÉGAL
106. Ibrahima Sarr Parti pour la Rénovation et le Progrès (PRP)
107. Oumar Sarr PAREL
108. Oumar Sarr PLD And Suqali
109. Samuel Ameth Sarr LSS
110. Landing Savané AJ
111. GALASSE SECK CCSVR
112. Idrissa Seck Rewmi
113. Meuleye Seck Alliance les Bâtisseurs
114. Modou Mané SECI, Seck Agir pour le Développement du Sénégal
115. Maguette Sène Andou Nawlé
116. Farba Senghor MBOLLO Askanwi les libéraux républicains
117. Bara SOW Fedt Laobés du Senegal
118. Djibril Sow Ben Sadikh
119. Papa Ibrahima Sow Senegal Society of America
120. Ndeye Sow Leila FRCADRD
121. Abdoul Aziz Sy PI
122. Moussa SY ANC
123. Pr Pape Demba Sy UDF MBOLOMI
124. Samba Sy PIT
125. Seydou Abou Sy En.Cor.Sénégal
126. Talla Sylla Jef Jel
127. Michel Sylva CET jariñ samareew
128. Aissata Tall Sall Osez l’avenir
129. Babacar Thiam MCR
130. Cheikh Thiam MEREEW 3D
131. Fatou Thiam ALUR
132. MOUSSA SOW THIAM Defar Sunu Gokh
133. Omar Thiam UPAS
134. Ousseynou Thiam PT
135. Ousmane Thiam oudiou IMPACT
136. Louis Christophe Thione GRAAPP
137. Moussa Tine Alliance démocratique Pencoo
138. Mbaye Touré Mouvement And Bok Defar(ABD)
139. Samba Wagne MPC/Adr Voir moins
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