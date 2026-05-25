Al Amine Lo rassure les investisseurs : « Le Sénégal est un pays sûr et fiable »

Après sa nomination à la tête du gouvernement, ce lundi 25 mai 2026, Ahmadou Al Amine Lo s'est adressé au secteur privé local, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux investisseurs étrangers. « Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester », a-t-il souligné.



« Cette charge de conduite et de coordination de l'action gouvernementale, que j'ai acceptée avec humilité, ma détermination repose sur la conviction fondamentale que seuls les intérêts du pays ont toujours guidé les décisions du président de la République dans la marche de l'État », a déclaré le nouveau Premier ministre.



Selon lui, il ne s'agit nullement d'un changement de cap dans les engagements de transformation systémique du Sénégal. « C'est plutôt un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l'action gouvernementale voulue par le chef de l'État, en veillant à la fidélité aux engagements du projet impulsé par tous ceux qui se sont mobilisés autour du programme "Diomaye Président", avec comme socle le PASTEF ».



Le nouveau chef du gouvernement a également insisté sur sa volonté de poursuivre les chantiers déjà engagés par le chef de l'État. « Je termine mes propos en réitérant au président de la République et en formulant l'engagement solennel d'inscrire mon action de conduite et de coordination de l'action gouvernementale dans la loyauté et l'alignement sur son autorité, conférée par le peuple sénégalais, et dans l'intérêt ultime de ce pays », a-t-il conclu.